​«Аякс» сделал предложение по Сперцяну – раскрыты условия

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян интересен «Аяксу». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, нидерландский клуб уже сделал предложение. «Аяксиды» предлагают «быкам» 8,5 миллиона евро плюс бонусы в 2 миллиона евро, а также 10% со следующей перепродажи.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». За первую команду «быков» полузащитник провёл 75 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 18 голевых передач.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Сперцяна в 12 миллионов евро.