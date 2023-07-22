Чалов рассказал о задачах ЦСКА на новый сезон

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о задачах команды на новый сезон. Напомним, по итогам прошлого сезона «армейцы» завоевали серебряные медали РПЛ и стали обладателями Кубка России.

«У нас всегда самые высокие задачи. В идеале чемпионство и Кубок», — передает слова Чалова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в двух матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Следующий матч ЦСКА проведет 26 июля в гостях против «Оренбурга». Встреча первого тура группового этапа Кубка России начнется в 16:15 по московскому времени.