​В «Локомотиве» высказались о будущем Мампасси

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, ответил на вопрос о будущем защитника Марка Мампасси.

«По Мампасси занимаются специалисты. Это наш игрок, мы должны определиться с тем, где он будет играть. Спортивный директор занимается этим вопросом. Конечно, чтобы найти ему клуб. Пока в этот состав «Локомотива» он не проходит», - сказал Нагорных, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что во второй части сезона 2022/2023 Марк Мампасси выступал в аренде за клуб «Антальяспор» из Турции.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего Мампасси в 1 миллион евро.

В субботу «Локомотив» проведёт домашний матч против «Рубина» в первом туре Премьер-лиги. Не пропустите текстовую трансляцию.