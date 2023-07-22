​Кассьерра стал автором первого дубля в сезоне РПЛ

В субботу «Зенит» проводил матч первого тура чемпионата России против «Пари НН». Автором дубля в составе питерской команды стал нападающий Матео Кассьерра.

Стоит сказать, что Кассьерра стал автором первого дубля в РПЛ в сезоне 2023/2024. В предыдущих играх стартового тура никому не удавалось забить дважды.

В «Зенит» Матео Кассьерра перебрался летом прошлого года из «Сочи». В 36 играх за питерский клуб колумбиец записал на свой счёт восемь голов.

Следующий матч «Зенит» проведёт во вторник, 25 июля. Команда Сергея Семака будет принимать «Ахмат» в рамках первого тура группового этапа Кубка России.