Защита титула началась с дубля Кассьерры: «Зенит» без Малкома в большинстве одолел «Пари НН» на выезде

Чемпион пяти последних лет «Зенит» начал защиту своего очередного титула в Нижнем Новгороде. В РПЛ матчи редко начинаются в 15:15. В прошлом чемпионате такого не было ни разу, а теперь произошло сразу же в первом туре.

Есть предположение, что стартовавший чемпионат России станет для «Зенита» не таким, как пара-тройка предыдущих. Все привыкли к тому, что «сине-бело-голубых» олицетворяют бразильцы, и питерский клуб по-прежнему приобретает новичков из страны «пентакампеонов». Однако в это трансферное окно команду могут покинуть сразу несколько бразильцев, уже утвердившихся в качестве безальтернативных игроков основы коллектива с берегов Невы.

Вендел – так тот вообще не хочет возвращаться в стан «Зенита» после отпуска и не попал в заявку на сезон. Клаудиньо демонстративно выразил недовольство Семаку после своей замены в победном матче Суперкубка. Тем не менее против «Пари НН» Клаудиньо также появился в стартовом составе. А вот Малком попал в запас. Семак сказал, что есть желание обезопасить его от травм, пока идут переговоры. Наверное, имелся в виду «Аль-Хиляль». Отсутствие же Марио Фернандеса в заявке на матч было объяснено его локальной неготовностью.

С учётом того, что ещё ушёл из «Зенита» Кузяев, в стартовом составе гостей нашлись места обычно представителям запаса Ерохину и Бакаеву. Единственным центрфорвардом вышел Кассьерра при находившемся на лавке Иване Сергееве. Что касается «Пари НН», то там в основе появились сразу четверо новичков клуба. Это Стаматов, Тихий, Трошечкин и Живоглядов. Интересно, что в прошлом сезоне «Зенит» в первом туре также встречался с командой Сергея Юрана – «Химками». Тогда итогом стала ничья 1:1.

До удаления «Пари НН» держался

Теперь порадовать зенитовских болельщиков уже на второй минуте мог Кассьерра, запустивший мяч головой в перекладину с подачи Бакаева. Волжане ответили моментом другого рода спустя четверть часа. После аута мяч с правого фланга дошёл до Калинского, который внешней стороной стопы отправил его рядом с левой штангой.

«Зенит» забрал себе инициативу и имел так называемые подходы, но создавать голевые шансы у него не получалось. Нижегородцы же во время своей вылазки на 36-й минуте отметились новым неиспользованным моментом. Трошечкин подал с правого фланга, а Стаматов вторым этажом пробил мимо створа рядом с правой стойкой ворот Кержакова.

Впервые за три матча в новом розыгрыше РПЛ счёт не был открыт до перерыва. А начало второй половины встречи ознаменовалось удалением номер один в сезоне. Александров избежал пенальти в ворота «Пари НН», срубив Бакаева до штрафной площади, но не избежал для себя красной карточки. Сначала Сергей Иванов показал ему жёлтую, однако изменил решение после ВАР-просмотра, поскольку без фола Бакаев убегал бы на свободное пространство перед воротами.

За один матч – столько же, как за весь чемпионат

С назначенного штрафного Клаудиньо попал в сетку с внешней стороны, но всё равно численное преимущество «Зенита» вскоре материализовалось в забитый гол. Барриос по центру закинул вертикальный пас в чужую штрафную, Бакаев там аккуратно подработал мяч для Кассьерры, и Матео переадресовал мяч в сетку (0:1).

«Пари НН» не смог продемонстрировать, за счёт чего он собирается уходить от поражения, а «Зенит» на классе в концовке упрочил счёт в свою пользу. Сутормин после отскока сохранил мяч в поле и отдал его Караваеву, тот навесил справа, а Кассьерра головой поразил правый угол (0:2).

Таким образом, Матео за один матч забил столько же, сколько за весь прошлый сезон РПЛ (за 26 матчей). Дубль колумбийского нападающего поднял питерцев только на второе место, поскольку у «Краснодара» лучшая разница мячей – 3:1. Впервые в новом чемпионате России одна команда («Пари НН») покинула поле без единого забитого гола.

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Кирилл Иванцов