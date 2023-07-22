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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защита титула началась с дубля Кассьерры: «Зенит» без Малкома в большинстве одолел «Пари НН» на выезде

22 Июля 2023 • 17:13 Комментировать (9)
Пари НН
0:2
Зенит
окончен

Чемпион пяти последних лет «Зенит» начал защиту своего очередного титула в Нижнем Новгороде. В РПЛ матчи редко начинаются в 15:15. В прошлом чемпионате такого не было ни разу, а теперь произошло сразу же в первом туре.

Протокол игры  
Пари НН0:2Зенит
  57'Кассьерра Матео (0:1)
  83'Кассьерра Матео (0:2)
Нигматуллин АртурКалинский Николай  27' 66' (Жигулёв Илья ( 66') Гоцук КириллАлександров Виктор  51'Тихий ДмитрийТрошечкин Александр 66' (Михайлов Ярослав ( 66') Майга МамадуЖивоглядов ДмитрийСевикян Эдгар  53' 55' (Каккоев Никита ( 55') Стаматов Матео 84' (Стоцкий Дмитрий ( 84') Сулейманов Тимур 55' (Maksim Shnaptsev ( 55')
Запасные: Кукушкин ИванКорнюшин ДаниилТолстопятов НиколайЮлдошев ИброгимхалилБотнарь Виталий
Кержаков МихаилКараваев Вячеслав 90' (Адамов Арсен ( 90') Чистяков ДмитрийРенан РобертДуглас СантосБарриос ВильмарЕрохин Александр 85' (Кейрос Эдуардо ( 85') Клаудиньо 85' (Коваленко Александр ( 85') Бакаев Зелимхан  75' 77' (Сутормин Алексей ( 77') Мостовой Андрей 46' (Мантуан Густаво ( 46') Кассьерра Матео
Запасные: Малком ФилипеСергеев ИванВасильев Дмитрий АлексеевичАлип НуралыКруговой ДанилГойло НикитаВасютин Александр
22 июля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

Есть предположение, что стартовавший чемпионат России станет для «Зенита» не таким, как пара-тройка предыдущих. Все привыкли к тому, что «сине-бело-голубых» олицетворяют бразильцы, и питерский клуб по-прежнему приобретает новичков из страны «пентакампеонов». Однако в это трансферное окно команду могут покинуть сразу несколько бразильцев, уже утвердившихся в качестве безальтернативных игроков основы коллектива с берегов Невы.

Вендел – так тот вообще не хочет возвращаться в стан «Зенита» после отпуска и не попал в заявку на сезон. Клаудиньо демонстративно выразил недовольство Семаку после своей замены в победном матче Суперкубка. Тем не менее против «Пари НН» Клаудиньо также появился в стартовом составе. А вот Малком попал в запас. Семак сказал, что есть желание обезопасить его от травм, пока идут переговоры. Наверное, имелся в виду «Аль-Хиляль». Отсутствие же Марио Фернандеса в заявке на матч было объяснено его локальной неготовностью.

С учётом того, что ещё ушёл из «Зенита» Кузяев, в стартовом составе гостей нашлись места обычно представителям запаса Ерохину и Бакаеву. Единственным центрфорвардом вышел Кассьерра при находившемся на лавке Иване Сергееве. Что касается «Пари НН», то там в основе появились сразу четверо новичков клуба. Это Стаматов, Тихий, Трошечкин и Живоглядов. Интересно, что в прошлом сезоне «Зенит» в первом туре также встречался с командой Сергея Юрана – «Химками». Тогда итогом стала ничья 1:1.

До удаления «Пари НН» держался

Теперь порадовать зенитовских болельщиков уже на второй минуте мог Кассьерра, запустивший мяч головой в перекладину с подачи Бакаева. Волжане ответили моментом другого рода спустя четверть часа. После аута мяч с правого фланга дошёл до Калинского, который внешней стороной стопы отправил его рядом с левой штангой.

«Зенит» забрал себе инициативу и имел так называемые подходы, но создавать голевые шансы у него не получалось. Нижегородцы же во время своей вылазки на 36-й минуте отметились новым неиспользованным моментом. Трошечкин подал с правого фланга, а Стаматов вторым этажом пробил мимо створа рядом с правой стойкой ворот Кержакова.

Впервые за три матча в новом розыгрыше РПЛ счёт не был открыт до перерыва. А начало второй половины встречи ознаменовалось удалением номер один в сезоне. Александров избежал пенальти в ворота «Пари НН», срубив Бакаева до штрафной площади, но не избежал для себя красной карточки. Сначала Сергей Иванов показал ему жёлтую, однако изменил решение после ВАР-просмотра, поскольку без фола Бакаев убегал бы на свободное пространство перед воротами.

За один матч – столько же, как за весь чемпионат

С назначенного штрафного Клаудиньо попал в сетку с внешней стороны, но всё равно численное преимущество «Зенита» вскоре материализовалось в забитый гол. Барриос по центру закинул вертикальный пас в чужую штрафную, Бакаев там аккуратно подработал мяч для Кассьерры, и Матео переадресовал мяч в сетку (0:1).

«Пари НН» не смог продемонстрировать, за счёт чего он собирается уходить от поражения, а «Зенит» на классе в концовке упрочил счёт в свою пользу. Сутормин после отскока сохранил мяч в поле и отдал его Караваеву, тот навесил справа, а Кассьерра головой поразил правый угол (0:2).

Таким образом, Матео за один матч забил столько же, сколько за весь прошлый сезон РПЛ (за 26 матчей). Дубль колумбийского нападающего поднял питерцев только на второе место, поскольку у «Краснодара» лучшая разница мячей – 3:1. Впервые в новом чемпионате России одна команда («Пари НН») покинула поле без единого забитого гола.

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Кирилл Иванцов

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Зенит Чемпионат России РПЛ Пари НН
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
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только не мясо
22 Июля 2023 в 17:41
К сожалению игру посмотреть не удалось, но счёт порадовал - Всех Зенитчиков с победой! Лиха беда начало!)
TEREX
22 Июля 2023 в 17:51
та ни чё ни патирял..)) энта ни игра..а прагулка па паляни н.новгарада..)) всё как абычна карочи
TEREX
22 Июля 2023 в 17:30
ЗЕНИТ с победой! Зенитчиков с пачином!.
ах ха ха ха..)) некатарыя особи уже узрели..што Зенит тащут к чимпиЁнству..)) с самава первыва тура тащут..)) и главнай тащитиль энта ни кто иной..как гападин Дюкаф..))
ингерман
22 Июля 2023 в 17:35
ай бро а главный тута тащер - вентиль с сорваной резьбой.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
22 Июля 2023 в 17:39
а ха бро..)) энтат душэвна азабочиный сваи илюзии фслух азвучиваит..)) иво наверная газам атравили када та..))
ингерман
22 Июля 2023 в 17:46
ай бро он верин сваиму девизу: тиха сам с сабою.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
22 Июля 2023 в 17:48
ах ха ха ха..)) так вот пачиму у ниво ризьба сарватая..))
ингерман
22 Июля 2023 в 17:50
👍🤣👍
ингерман
22 Июля 2023 в 17:20
ай.. играли достаточно вальяжненька.. если б не удал на бакае магли бы и не выиграць.. правда играли у палсилы.. ента и настараживаеть.. флегма.. перед мачем кады услыхал што бакай в старте сказав себе - ты должен.. угадал.. паря не падкачал.. харош был сёдни.. всех СБГ с пабедай! Эйнананэй! )))
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