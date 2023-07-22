Кассьерра оформил дубль в матче с «Пари НН»

«Зенит» окончательно разрушил надежды «Пари НН» добиться приемлемого результата в матче первого тура Премьер-лиги. На 57-й минуте Матео Кассьерра плотно пробил из пределов штрафной и отправил мяч в сетку. Незадолго до финального свистка он же отметился еще одним результативным ударом. Справа от лицевой линии последовал навес в гущу игроков у линии вратарской, и форвард ударом головой пробил впритирку с правой штангой.

2:0, у «Пари НН» почти нет времени, чтобы отыграться, тем более коллектив Сергея Юрана играет вдесятером почти весь второй тайм.

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