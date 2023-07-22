​В «Локомотиве» ответили на вопрос о контракте Дзюбы

В конце весны Артём Дзюба подписал новый контракт с «Локомотивом». Договор рассчитан на сезон 2023/2024 и включает в себя опцию продления ещё на один год.

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, не стал раскрывать условия активации опции продления договора.

«У каждого игрока есть свои дополнительные условия, мы нисколько не сомневаемся, что Артём всё, что у него в контракте записано - я не буду конкретизировать - конечно, сможет выполнить», - сказал Нагорных, чьи слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, зависит ли активация опции в контракте Дзюбы от результативных действий, Нагорных сказал, что клуб все контракты заключает так, чтобы мотивировать футболистов. Раскрывать подробности функционер не стал.

В субботу «Локомотив» сыграет против «Рубина», не пропустите текстовую трансляцию матча.