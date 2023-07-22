​Стало известно, когда Малком может покинуть «Зенита»

В ближайшее время форвард Малком может уйти из «Зенита». Как сообщает журналист Фабио Алейшо, трансфер 26-летнего бразильца в саудовский «Аль-Хиляль» может быть оформлен в начале новой недели.

«По моей информации, переход Малкома в «Аль-Хиляль» должен быть завершен в понедельник. Не хватает только деталей», - написал Алейшо в своём телеграм-канале.

Напомним, что Малком не попал в основной состав «Зенита» на субботний матч чемпионата России против «Пари НН». Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак объяснил это возможным уходом бразильца.

За «Зенит» Малком играет с августа 2019 года после трансфера из «Барселоны».