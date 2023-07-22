​Первое удаление в сезоне РПЛ случилось в матче «Зенита»

В субботу проходят матчи первого тура чемпионата России. В игре между «Пари НН» и «Зенитом» случилось первое удаление сезона. Красную карточку получил защитник нижегородской команды Виктор Александров. Сначала арбитр Сергей Иванов показал футболисту за подкат жёлтую карточку, но в ситуацию вмешался ВАР. После просмотра повтора наказание для Александрова было ужесточено.

Отметим, что Виктор Александров был удалён с поля при счёте 0:0 на табло.

Следить за развитием событий в матче Премьер-лиги между «Пари НН» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.