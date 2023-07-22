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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Первое удаление в сезоне РПЛ случилось в матче «Зенита»

22 Июля 2023 • 16:37 Комментировать (6)
Пари НН
0:2
Зенит
окончен

В субботу проходят матчи первого тура чемпионата России. В игре между «Пари НН» и «Зенитом» случилось первое удаление сезона. Красную карточку получил защитник нижегородской команды Виктор Александров. Сначала арбитр Сергей Иванов показал футболисту за подкат жёлтую карточку, но в ситуацию вмешался ВАР. После просмотра повтора наказание для Александрова было ужесточено.

Отметим, что Виктор Александров был удалён с поля при счёте 0:0 на табло.

Следить за развитием событий в матче Премьер-лиги между «Пари НН» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Виктор Александров Пари НН
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Комментарии (6)
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wertygaz
22 Июля 2023 в 17:24
Кукуян на ВАРе выполнит любой заказ... известный ручной судья...
wertygaz
22 Июля 2023 в 17:21
Да уж началось, даже НН на равных не могут взять, нужно придумать удаление...
ингерман
22 Июля 2023 в 17:08
22 Июля 2023 в 16:56
====================
ай асобеннасць валасатикав в том што они не спасобны выстраиваць причынна-следственые сивязи.. А-ха-ха-ха! )))
legalist1960
22 Июля 2023 в 16:56
Повторюсь... Зенит будут ещё 2 года тащить в чемпионы (чтобы побить рекорд Спартака 6 чемпионств подряд), пока зенитовец Дюков будет руководить РФС (вопреки антикоррупционному закону - конфликт интересов), поэтому будут удаления, пенальти, засуживание прямых конкурентов, увы, забудьте о спортивном принципе, наслаждайтесь тем, что есть.(((
shatun
22 Июля 2023 в 17:15
А ты сказочник,Андерсен)).
wertygaz
22 Июля 2023 в 17:21
Это точно, сразу с 1 тура начали...
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