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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба – в основе «Локомотива» на первый матч сезона

22 Июля 2023 • 16:29 Комментировать

В субботу в стартовом туре чемпионата России «Локомотив» будет принимать «Рубин». Рулевой московской команды Михаил Галактионов включил в стартовый состав следующих исполнителей:

Лантратов, Тикнизян, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

Стартовый свисток футболисты «Локомотива» и «Рубина» услышат в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что «Рубин» по итогам прошлого сезона вернулся в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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