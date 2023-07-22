Дзюба – в основе «Локомотива» на первый матч сезона

В субботу в стартовом туре чемпионата России «Локомотив» будет принимать «Рубин». Рулевой московской команды Михаил Галактионов включил в стартовый состав следующих исполнителей:

Лантратов, Тикнизян, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

Стартовый свисток футболисты «Локомотива» и «Рубина» услышат в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что «Рубин» по итогам прошлого сезона вернулся в РПЛ.