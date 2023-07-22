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Мостовой: «15 миллионов евро за Захаряна — это много»

22 Июля 2023 • 16:24 Комментировать (2)
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о трансферной стоимости полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«15 миллионов евро за Захаряна, конечно, много. Я много видел случаев, когда футболисты специально шли на конфликт с клубом и их отпускали. Поэтому тут все решаемо», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее представитель «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что считает 15 миллионов евро хорошей цифрой за трансфер 20-летнего Захаряна.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 «Динамо» потерпело поражение от «Краснодара» со счетом 1:3. Захарян вышел на поле в стартовом составе «бело-голубых» и провел весь матч, не отметившись результативными действиями.

Гафин — о Захаряне: «15 миллионов евро — это хорошая цифра»
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой Арсен Захарян
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Комментарии (2)
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CERG
22 Июля 2023 в 17:22
Я русский))
ингерман
22 Июля 2023 в 16:49
ай в рубелях тожа.. А-ха-ха-ха! )))
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