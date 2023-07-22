«Фламенго» не может себе позволить купить сразу двух лидеров «Зенита»

«Фламенго» заинтересован в подписании футболистов «Зенита» Маркуса Вендела и Клаудиньо.

По сведениям журналиста Мауро Цезара, у бразильского клуба отсутствует необходимая сумма, чтобы оформить сразу два полноценных трансфера. Сообщается, что Вендел и Клаудиньо могут вместе перейти во «Фламенго» только в том случае, если «сине-бело-голубые» согласятся отпустить игроков в аренду с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» готов выделить на покупку футболистов порядка 40 миллионов евро.

В эти минуты «Зенит» проводит гостевой матч первого тура РПЛ против «Пари НН». После первого тайма счет не открыт. За всеми событиями игры можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.