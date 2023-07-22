​Семак рассказал, когда Марио Фернандес может сыграть за «Зенит»

В начале недели «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Марио Фернандесом. Впрочем, 32-летний игрок не попал в заявку команды на субботнюю игру Премьер-лиги против «Пари НН». Рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак ответил на вопрос, когда Фернандес сможет выйти на поле.

«Марио готовится к следующей игре. Всё же пауза была долгой», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что в 2012-2022 годах Марио Фернандес выступал в России за другой топ-клуб – за московский ЦСКА.

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