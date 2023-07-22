​Семак объяснил отсутствие Малкома в составе «Зенита»

В субботу «Зенит» проводит матч первого тура Премьер-лиги против «Пари НН». Лидер питерской команды Малком не попал в стартовый состав. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

По словам Семака, Малком не попал в основу из-за возможного ухода из клуба в летнее трансферное окно.

«Пока идут переговоры, решили обезопасить Малкома от всякого рода рисков», - сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось о возможном переходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

Следить за матчем «Пари НН» - «Зенит» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.