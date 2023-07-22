Гафин — о Захаряне: «15 миллионов евро — это хорошая цифра»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о том, за какую сумму клуб может продать полузащитника команды Арсена Захаряна в летнее трансферное окно.

«Устроит ли цифра 15? Это хорошая цифра, но, как вы понимаете, трансфер может состоять из ряда слагаемых: фиксированные платежи, бонусы, процент от дальнейшей продажи», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Ранее функционер сообщил, что на данный момент у «Динамо» нет предложения, которое устроило бы клуб, но отметил, что к молодому хавбеку есть серьезный интерес из Европы.

Во втором туре РПЛ «бело-голубые» сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 29 июля.