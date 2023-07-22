Даса: «Не могу сказать, что тренировочные сборы как-то оказали влияние на игру «Динамо»

Защитник «Динамо» Элазар Даса на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Краснодаром» (1:3).

- Можно ли сказать, что «Краснодару» больше сопутствовала удача, чем вам?

- В какой-то степени так оно и есть, но следует отметить, что в некоторых моментах были отрезки игры, когда мы хорошо играли, держали игру под контролем. Нужно поправить некоторые проблемы и показывать свою игру.

- Чувствовалась ли какая-то усталость после очень тяжелых сборов?

- Я не могу сказать, что тренировочные сборы как-то оказали влияние. Требуется время, чтобы вкатиться в чемпионат. От матча к матчу, я уверен, мы будем набирать кондиции.

- Что тренер сказал в раздевалке после матча?

- «Краснодар» воспользовался нашими ошибками. Мы должны сейчас думать о следующей игре, соответственно играть намного лучше в следующих матчах.

- Следующий матч уже через четыре дня. На старте сезона лучше играть, чтобы влиться в игровой ритм или работать в обычном недельном цикле?

- Любому футболисту намного приятнее играть, чем тренироваться. Поэтому абсолютно нормально, что у нас будут такие матчи. Кубковые матчи будут чередоваться с играми чемпионата. Нам соответственно нужно будет достигать своего максимума.