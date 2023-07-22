Булыкин: Захарян сможет раскрыться в Нидерландах

Экс-нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Фейеноорд».

«Чемпионат Нидерландов подошел бы Захаряну, чтобы он смог раскрыться и чтобы потом продать игрока еще. Они это умеют. У них все налажено. И, может быть, для этого хотят взять Захаряна», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

По мнению эксперта, «Динамо» могло бы отпустить Захаряна в «Фейеноорд», если нидерландский клуб включит в договор процент для «бело-голубых» при следующей перепродаже.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» предложил «Динамо» 8 млн евро за 50% прав на Захаряна, но столичный клуб не согласился на такой вариант.

Контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до следующего лета. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 млн евро.