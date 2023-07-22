Юран: «Это относительно, на ходу «Зенит» или не на ходу»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Закончено очень короткое межсезонье. Все ли удалось сделать, что намечали?

- В целом намеченный план, два сбора провели, максимально то, что наметили. Хорошо, что без травм у нас прошли два сбора. Практически новички добавились за эти два сбора, ожидаем еще двух. А в целом да, то, что запланировали, что нужно было сделать, сделали.

- Первый тур с «Зенитом». Может ли это стать для Нижнего Новгорода преимуществом? Потому что «Зенит» не на ходу пока.

- Это относительно, на ходу или не на ходу. Нужно выходить. Нет значения там, «Зенит» или «Факел». Первый тур, дома. Да, чемпион, да, проанализировали и разобрали. С «Зенитом» уже играл, начинал чемпионат, это в предыдущем клубе своем. Нужно от себя отталкиваться и не смотреть, в каком состоянии он, хорошем или плохом. Насколько мы будем двигать и выполнять, что договорились на установке, на недельном цикле, который сейчас был перед «Зенитом». Да, разобрали. Здесь самое главное, чтобы внутри не было такого давления. Да, бывает, нечего скрывать, «Зенит» чуть скованно, команда чуть ниже и действует попроще. Здесь главное, чтобы справиться с волнением футболистам. А так в целом разобрали и готовы.

- Вчера стало известно, что в клубе меняется генеральный директор. Может это отразиться?

- Я за спортивную часть отвечаю, тренер. А то, что в клубе, в руководстве, это не ко мне.