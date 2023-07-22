В «Динамо» сообщили, что к Захаряну есть интерес из ведущих европейских чемпионатов

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна.

«Он играет за «Динамо» – это значит, что предложения, которое бы устроило все стороны, не существует», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Как заявил функционер, у него нет ощущения, что Захарян может сам попросить отпустить его, хотя к нему есть предметный интерес из топовых европейских чемпионатов.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» готов заплатить за 20-летнего Захаряна 8 миллионов евро, но «Динамо» хочет 15.

В текущем сезоне хавбек принял участие в одном матче РПЛ и не отметился результативными действиями.