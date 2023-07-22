В «Динамо» ответили на вопрос о трансфере Чавеса

Дмитрий Гафин, который входит в совет директоров «Динамо», ответил на вопрос о возможном трансфере мексиканского нападающего Луиса Чавеса.

«Вам нужно в ближайшие несколько дней дежурить в каком-то из московских аэропортов. Есть шансы его там увидеть», - сказал Гафин журналистам. Видео опубликовал телеграм-канал «Крысева | Терлецкий».

27-летний Луис Чавес выступает на родине за клуб «Пачука». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают мексиканца в 8 миллионов евро.

Напомним, что в стартовом туре чемпионата России «Динамо» проиграло «Краснодару» со счётом 1:3.