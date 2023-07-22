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В «Динамо» ответили на вопрос о трансфере Чавеса

22 Июля 2023 • 14:53 Комментировать

Дмитрий Гафин, который входит в совет директоров «Динамо», ответил на вопрос о возможном трансфере мексиканского нападающего Луиса Чавеса.

«Вам нужно в ближайшие несколько дней дежурить в каком-то из московских аэропортов. Есть шансы его там увидеть», - сказал Гафин журналистам. Видео опубликовал телеграм-канал «Крысева | Терлецкий».

27-летний Луис Чавес выступает на родине за клуб «Пачука». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают мексиканца в 8 миллионов евро.

Напомним, что в стартовом туре чемпионата России «Динамо» проиграло «Краснодару» со счётом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Пачука Дмитрий Гафин трансферы футбола - лето 2023 Луис Чавес
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