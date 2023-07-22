Защитник «Локомотива» Алексей Лысов может перебраться в «Крылья Советов».

Как сообщает «РБ Спорт», самарский клуб планирует подписать 18-летнего Лысова, который уже на протяжении месяца находится на просмотре в команде Игоря Осинькина. На данный момент в «Крыльях» еще не приняли окончательного решения, но вердикт по футболисту должен быть вынесен в ближайшее время.

В прошлом сезоне Лысов принял участие в 13 матчах МФЛ и 10 встречах ЮФЛ-1, отметившись одним забитым мячом.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Локомотив» примет на своем поле «Рубин», а «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом». Оба матча пройдут 22 июля.