​Агент Тюкавина назвал важное условие продления контракта с «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, дал очередной комментарий о возможности продления контракта.

Как известно, действующее трудовое соглашение Тюкавина рассчитано до завершения сезона 2023/2024.

По словам Сафонова, контракт не будет подписан, если в нём не будет прописана опция выкупа для клубов из Европы.

«Без этого мы даже подписывать не будем. Эта опция и сейчас есть у Кости», - сказал Сафонов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Агент отметил, что пока что сторона футболиста ждёт конкретного предложения от «Динамо».