Дзюба назвал задачу «Локомотива» в новом сезоне

Нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о задаче «железнодорожников» на сезон-2023/2024 Российской премьер-лиги.

«Каждый матч для нас - определенный финал. Нужно в каждой игре отдавать максимум и как можно выше подниматься. У нас очень большие амбиции, нужно это подкрепить делом», - приводит слова форварда пресс-служба московского клуба.

В первом туре чемпионата России «Локомотив» на домашнем стадионе «РЖД Арена» встретится с казанским «Рубином». Матч состоится сегодня, 22 июля, и начнется в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.