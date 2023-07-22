Олусегун ответил, покинет ли он «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился информацией о своём будущем в стане «быков». Напомним, после Суперфинала Кубка России нигериец заявил, что сыграл последний матч в составе кубанского клуба.

«Я решил, что останусь в России, поговорил со своей семьей и думаю, что останусь в России — мне здесь комфортнее, мне надо больше играть в РПЛ», — приводит слова Олусегуна «Спорт-Экспресс».

21-летний вингер защищает цвета «Краснодара» с июля 2022 года. В текущем сезоне Олусегун принял участие в одном матче и не отметился результативными действиями.

Действующий контракт футболиста с «быками» рассчитан до 2026 года.

Олусегун: Я отказался от перехода в «Ниццу»