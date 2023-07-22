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​Гендиректор «Динамо» - о назначении Лички: «Это был сложный выбор»

22 Июля 2023 • 14:08 Комментировать
Динамо Москва
1:3
Краснодар
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Павел Пивоваров, который занимает должность генерального директора «Динамо», ответил на вопрос о выборе нового тренера.

Напомним, что новым рулевым «Динамо» летом стал Марцел Личка. В первом официальном матче под руководством чеха «бело-голубые» проиграли на своём поле «Краснодару» со счётом 1:3.

«Были, конечно, другие кандидаты. Это был сложный выбор. Но мы его приняли. Сейчас Марцел Личка - наш главный тренер, мы его поддерживаем во всём», - сказал Пивоваров, чьи слова приводит ТАСС.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 25 июля – против «Пари НН» в первом туре групповой стадии Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров Марцел Личка
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