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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком в запасе: «Зенит» назвал состав на матч первого тура РПЛ

22 Июля 2023 • 14:02 Комментировать (3)
Пари НН
0:0
Зенит
1 5.80 X 4.30 2 1.60
1-й тайм

В первом туре чемпионата России «Зенит» будет играть против «Пари НН» на выезде. Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Кассьерра.

Лидер «Зенита» Малком начнёт игру на скамейке запасных.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. «Сине-бело-голубые» начинают очередную защиту титула.

Матч между «Пари НН» и «Зенитом» стартует  15:15 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

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Зенит Малком Филипе
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
Комментарии (3)
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ингерман
22 Июля 2023 в 14:32
ай чистяк -1 у зенита и +1 у нн.. кхе-кхе..
Cruyff
22 Июля 2023 в 14:19
с таким составом можно смело ставить на Пари нн
Cruyff
22 Июля 2023 в 14:18
видать берегут Малкома чтобы не травмировался готовят к продаже
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