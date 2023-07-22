Малком в запасе: «Зенит» назвал состав на матч первого тура РПЛ

В первом туре чемпионата России «Зенит» будет играть против «Пари НН» на выезде. Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Кассьерра.

Лидер «Зенита» Малком начнёт игру на скамейке запасных.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. «Сине-бело-голубые» начинают очередную защиту титула.

Матч между «Пари НН» и «Зенитом» стартует 15:15 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.