Олусегун: Я отказался от перехода в «Ниццу»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«Мне пришлось отвергнуть предложение от «Ниццы», не хочу пока туда ехать. Я просто сказал им нет», — приводит слова Олусегуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, 21-летний нигериец пополнил состав «быков» прошлым летом. В матче первого тура чемпионата России – 2023/24 с «Динамо» Олусегун появился на поле на 76-й минуте и не отметился голевыми действиями. Победителем из этой встречи вышли «бело-голубые» (3:1).

Контракт Олусегуна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость вингера оценивается в два миллиона евро.