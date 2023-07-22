Прогноз на матч «Ахмат» - «Крылья Советов» от Бубнова

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка первого тура Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов».

«1:0. «Ахмат» великолепно провел прошлый сезон и намерен повторить успех. В плюс грозненцам играет и фактор своего поля. Для «Крыльев» же главной задачей станет выживание», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция поединка состоится на Liveresult.ru.