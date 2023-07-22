​Фомин: «Я сейчас про сборную не думаю»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сообщил, что в настоящий момент не думает о сборной России.

Как известно, ближайший сбор национальная команда России проведёт в сентябре. В рамках сбора российская сборная проведёт товарищеский матч против Катара и, возможно, против ещё одного соперника.

«Я сейчас про сборную не думаю. Начали чемпионат, у нас новый тренер, нужно тут играть и приносить пользу. А дальше уже будет так, как будет», - сказал Фомин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в первом туре чемпионата России «Динамо» в пятницу проиграло на своём поле «Краснодару» со счётом 1:3.