​Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, какие города его впечатлили в России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что ему очень нравится Москва. Испанский специалист назвал и другие российские города, которые его впечатлили.

«Нижний Новгород: там потрясающий Кремль на возвышенности. Когда увидел это место, словно перенёсся в прошлое. Понравились улочки Екатеринбурга. Много было красивых мест», - слова Абаскаля приводятся на сайте «Спартака».

Абаскаль добавил, что будет ждать поездок в Казань и Калининград, учитывая хорошие отзывы об этих городах. Как известно, по итогам прошлого сезона в РПЛ вышли казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».