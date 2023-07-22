«Химки» могут арендовать форварда ЦСКА

21-летний форвард столичного ЦСКА Владислав Яковлев может продолжить карьеру в подмосковных «Химках».

Как стало известно журналистам издания Sport24, трансфер нападающего возможен на правах аренды. Срок трудового соглашения между Яковлевым и «армейцами» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 500 тысяч евро.

В прошлом сезоне чемпионата России Владислав провел 20 поединков. Нападающий отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

По итогам минувшей кампании ЦСКА стал вице-чемпионом России и триумфатором Кубка страны.