Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» могут арендовать форварда ЦСКА

22 Июля 2023 • 13:45 Комментировать

21-летний форвард столичного ЦСКА Владислав Яковлев может продолжить карьеру в подмосковных «Химках».

Как стало известно журналистам издания Sport24, трансфер нападающего возможен на правах аренды. Срок трудового соглашения между Яковлевым и «армейцами» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 500 тысяч евро.

В прошлом сезоне чемпионата России Владислав провел 20 поединков. Нападающий отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

По итогам минувшей кампании ЦСКА стал вице-чемпионом России и триумфатором Кубка страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Владислав Яковлев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
4.20 3.75 1.87
Видео
22 мин
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
0
0
7.20 5.00 1.42
Видео
22.07.23 в 17:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
1.75 4.00 4.60
Видео
22.07.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
1.75 4.00 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Июля
15:27 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Не знаю, что случилось с ЦСКА в игре с «Уралом»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Не могу сказать, что тренировочные сборы как-то оказали влияние на игру «Динамо»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В нынешнем сезоне «Спартак» обязан финишировать в первой тройке»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Захарян сможет раскрыться в Нидерландах
15:11 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Это относительно, на ходу «Зенит» или не на ходу»
15:05 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА проиграл «Уралу» в чемпионате впервые с 1995 года – голевой пас тогда отдавал Федотов
14:56 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили, что к Захаряну есть интерес из ведущих европейских чемпионатов 1
14:53 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» ответили на вопрос о трансфере Чавеса
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на ошибку Акинфеева 2
14:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Если игроки «Спартака» будут на кураже в матче с «Оренбургом», то может получиться приемлемый результат
14:37 · Россия. Премьер-лига
Заболотный вернул интригу в матче с «Уралом» - видео видео
14:29 · Россия. Премьер-лига
Важный гол в ворота ЦСКА и трогательное празднование Мишкича - видео видео
14:28 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отыграл один гол у «Урала» после удара Заболотного
14:27 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» хотят подписать защитника «Локомотива» слухи
Все новости
Рекомендуем