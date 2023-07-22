Абаскаль: «Сказал Соболеву, что второго шанса у него не будет»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о своём разговоре с Александром Соболевым после удаления форварда в майском матче Премьер-лиги против ЦСКА.

Напомним, что Соболев получил красную карточку в дерби против ЦСКА из-за демонстрации приличного жеста.

«Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнёрах», - сказал Абаскаль, чьи слова приводятся на официальном сайте «Спартака».

Абаскаль выразил надежду на то, что в карьере Соболева таких моментов больше не будет никогда.

В воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Оренбурга». Не пропустите текстовую трансляцию.