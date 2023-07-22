В «Динамо» заявили, что у Норманна есть шансы остаться в клубе

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Матиаса Норманна.

«Рассчитывает ли Личка на Норманна? Да. У Матиаса есть шансы остаться и доказать своей игрой, что у него есть перспективы в нашем клубе», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний хавбек выступает за «Динамо» на правах аренды с сентября прошлого года. Соглашение Норманна с «бело-голубыми» рассчитано до конца лета. Контракт футболиста принадлежит «Ростову».

В матче первого тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Норманн появился на поле в самом начале второго тайма, но не отметился результативными действиями.