Алексей Попов назвал победителя матча «Локомотив» - «Рубин»

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о предстоящем матче первого тура чемпионата России, в котором казанцы сыграют с «Локомотивом».

«Локомотив» в весенней части сезона был на ходу. Может, сегодня будет тягучая игра. Предпочтения я отдаю «Локомотиву», поэтому думаю, что «железнодорожники» победят», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

По итогам прошлого сезона РПЛ «Локомотив» занял восьмое место, а «Рубин» выиграл Первую лигу и вернулся в высший дивизион.

В субботу, 22 июля, подопечные Михаила Галактионова встретятся на своем поле с казанским «Рубином». Начало матча запланировано на 17:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию поединка, которая будет доступна на портале LiveResult.