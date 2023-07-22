Масалитин: «Ахмат» может стать чемпионом России»

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что грозненский «Ахмат» может стать чемпионом России в нынешнем сезоне.
«Верю, что «Ахмат» может стать чемпионом. А почему нет? Они многим кровь попортят. Весна показала, что они конкурентоспособны. Сюрпризы обязательно будут!» - передает слова Масалитина Legalbet.
По итогам минувшего сезона грозненский коллектив финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
В стартовом туре чемпионата страны «Ахмат» на своем домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов». Встреча состоится сегодня, 22 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
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