Масалитин: «Ахмат» может стать чемпионом России»

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что грозненский «Ахмат» может стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Верю, что «Ахмат» может стать чемпионом. А почему нет? Они многим кровь попортят. Весна показала, что они конкурентоспособны. Сюрпризы обязательно будут!» - передает слова Масалитина Legalbet.

По итогам минувшего сезона грозненский коллектив финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В стартовом туре чемпионата страны «Ахмат» на своем домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов». Встреча состоится сегодня, 22 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.