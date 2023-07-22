​Фомин не думает о продлении контракта с «Динамо»

Полузащитник Даниил Фомин пока что не думает о пролонгации трудового соглашения с «Динамо».

«У меня ещё два года контракта, даже не задумывался об этом. Продление? Пока мне нечего сказать, ещё два года, это долгий срок», - сказал Фомин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Динамо» начало новый чемпионат с домашнего поражения от «Краснодара» с результатом 1:3. Следующую игру команда Марцела Лички проведёт 25 июля – против «Пари НН» в стартовом туре группового этапа Кубка России.

Ранее Даниил Фомин выразил разочарование из-за смены капитана «Динамо». Как известно, повязку получил Фабиан Бальбуэна.