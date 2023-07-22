Дзюба назвал фаворитов нового сезона РПЛ

Центрфорвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, кого считает фаворитами нового сезона Российской премьер-лиги.

«Зенит». Команда, которая пять раз подряд чемпион, уже главный фаворит. Помимо них ЦСКА и «Спартак». Эта тройка и мы, «Локомотив» - те, кто будет претендовать на высокие места», - передает слова нападающего пресс-служба столичного клуба.

«Железнодорожники» стартуют в новом сезоне Российской премьер-лиги поединком против казанского «Рубина» на своем поле. Встреча состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.