Сенников: «Рубин» постарается перебегать «Локомотив»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче «железнодорожников» против «Рубина» в рамках 1-го тура РПЛ.

«Понятно, что такие команды, как «Рубин», постараются быть готовыми к первым турам: они будут стараться перебегать «железнодорожников» и надежнее играть в обороне. Я думаю, что «Локомотиву» будет непросто», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Напомним, в пятницу, 21 июля, стартовал новый розыгрыш Российской премьер-лиги. В первом матче чемпионата «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

Сегодня, 22 июля, «Локомотив» примет на своем поле «Рубин». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по мск. Прямая текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.