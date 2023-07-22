​«Крылья Советов» могут подписать полузащитника из Аргентины

«Крылья Советов» работают над усилением своего состава. В ближайшее время самарский клуб может подписать полузащитника Факундо Переса, который выступает за «Ланус». Об этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

Факундо Пересу 23 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают аргентинского полузащитника в 450 тысяч евро.

В первом туре чемпионата России сезона 2023/2024 «Крылья Советов» сегодня, 22 июля, будут играть против «Ахмата» на выезде. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.