Сенников: «Ждём атакующего футбола от «Локомотива»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о своих ожиданиях от игры «железнодорожников» в текущем сезоне чемпионата России.

«Ожидаю, что «Локомотив» продолжит играть в такой же футбол, какой был весной, и, несмотря на начало чемпионата, будет готов на все сто процентов. Ждем атакующего футбола от «Локомотива», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Сегодня, 22 июля, «Локомотив» проведет свой первый матч в рамках нового сезона Российской премьер-лиги. Соперником команды Михаила Галактионова станет казанский «Рубин». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.