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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Ждём атакующего футбола от «Локомотива»

22 Июля 2023 • 13:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
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Через 4 ч. 7 мин.

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о своих ожиданиях от игры «железнодорожников» в текущем сезоне чемпионата России.

«Ожидаю, что «Локомотив» продолжит играть в такой же футбол, какой был весной, и, несмотря на начало чемпионата, будет готов на все сто процентов. Ждем атакующего футбола от «Локомотива», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Сегодня, 22 июля, «Локомотив» проведет свой первый матч в рамках нового сезона Российской премьер-лиги. Соперником команды Михаила Галактионова станет казанский «Рубин». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников
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