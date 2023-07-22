Кутепов ответил на вопрос о завершении карьеры

Экс-футболист московского «Спартака» Илья Кутепов в беседе с журналистами высказался относительно своего будущего.

«Никакого разговора о завершении карьеры нет. Я очень хочу играть в футбол. В ближайшее время будет ясность, и я определюсь с клубом, в котором продолжу карьеру», - передает слова Кутепова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в начале июня московский клуб отрапортовал об уходе Кутепова. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги защитник принял участие в девяти поединках, в которых не отметился результативными действиями.