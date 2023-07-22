Карраскаль не полетел на матч ЦСКА против «Урала»

Кирилл Брейдо, который является директором по коммуникациям московского ЦСКА, в беседе с журналистами высказался о полузащитнике команды Хорхе Карраскале. Легионер не примет участия в матче с «Уралом» в первом туре Премьер-лиги.

«Карраскаль не полетел на матч, продолжает заниматься индивидуально», - передает слова представителя «армейского» клуба издание «Спорт-Экспресс».

Матч первого тура чемпионата России между «Уралом» и ЦСКА состоится сегодня, 22 июля, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.