Дьяков: «Качество игры у «Динамо» осталось на уровне прошлого сезона»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился впечатлениями от поединка между «бело-голубыми» и «Краснодаром» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.

«Качество игры у «Динамо» осталось на уровне прошлого сезона. Игрового тонуса не хватило. Не все получилось», - передает слова Виталия издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом официальном матче под руководством Марцела Лички «Динамо» потерпело поражение от «Краснодара» со счетом 1:3.

Следующий поединок в рамках Российской премьер-лиги «бело-голубые» сыграют против самарских «Крыльев Советов» 29 июля.