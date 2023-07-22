Трошечкин: «Зенит» может проиграть чемпионство только сам себе»

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением о конкуренции за чемпионский титул в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Есть клубы, которые постараются прервать гегемонию Питера. Будет тяжело, но шанс есть. В то же время понимаю: «Зенит» может проиграть чемпионство только сам себе», - передает слова Трошечкина издание «Спорт-Экспресс».

«Зенит» стартует в новом розыгрыше Российской премьер-лиги поединком против «Пари НН» на выезде. Встреча пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.