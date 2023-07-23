Почему «Локомотив», а не «Спартак» или ЦСКА, является главным конкурентом «Зенита»

В субботу «Локомотив» в первом туре Премьер-лиги сразится дома с «Рубином». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему именно за «железнодорожниками» в новом сезоне надо будет следить особенно внимательно.

Пока у конкурентов шторм, в «Локомотиве» всё спокойно

С момента завершения прошлого сезона почти во всех российских топ-клубах неспокойно. «Зенит» почти всё лето провёл в попытках сохранить лидеров, но, похоже, без потерь не обойдётся. Малком собрался в Саудовскую Аравию, а Вендел и Клаудиньо хотят вернуться на родину. Проблема с бразильцами заключается в том, что даже если они останутся, то велика вероятность их хандры и спада в игре. Конечно, «Зенит» найдёт им замену, но новых футболистов надо ещё привести, адаптировать к стране и игре. При этом пока селекция питерцев будто заточена не на собственное усиление, а на то, чтобы мешать конкурентам. Коваленко хотел в «Локомотив», Фернандес мог вернуться в ЦСКА, а Эракович собирался в «Спартак». В итоге все оказались в Санкт-Петербурге, но не очень понятно, нужны ли они «сине-бело-голубым».

У ЦСКА свои проблемы. Нужного усиления нет, при этом Хесус Медина ещё и ушёл в стан заклятого врага, что с пиар-точки зрения выглядит ударом. Существует вероятность, что парагваец станет не единственной потерей. «Спартак» активно тратит деньги, но пока не может решить главную проблему. В центре обороны пока надёжности нет, а после травмы Тавареша провис и фланг защиты. К старту сезона «красно-белые» подходят с этими проблемами. Вдобавок ко всему пока непонятно, в каком моральном состоянии будет лидер Куинси Промес.

На фоне этих команд «Локомотив», который ещё зимой серьёзно усилился, тихо готовится, не привлекая к себе внимания. Никаких потрясений в стане «железнодорожников» нет, а это довольно важный фактор.

«Локомотиву» надо не меняться, а эволюционировать

В отличие от «Спартака» и ЦСКА, которые хотят бороться с «Зенитом», «Локомотив» находится в выигрышном положении. «Красно-белые» провалили весну, и Гильермо Абаскалю надо кардинально исправлять игру команды. «Спартак» активно закупается, но большое количество новичков всегда сопряжёно с риском их адаптации. Так или иначе «красно-белым» надо серьёзно меняться, чтобы конкурировать с «Зенитом».

ЦСКА нужно было усиление, по ходу прошлого сезона было очевидно, что у «армейцев» не хватает глубины состава. Это не помешало стать вторыми в чемпионате и выиграть кубок, но для прогресса команде нужно прибавлять. Потеря Медины, непонятное положение Карраскаля вынуждают Владимира Федотова что-то выдумывать дополнительно. Отсутствие глубины состава же может больно ударить на старте сезона, ведь летом будет довольно много матчей.

«Локомотив» же на фоне этих соперников не нуждается в какой-то серьёзной перестройке. Она была осуществлена ещё прошлой зимой, когда пришёл Михаил Галактионов, а вместе с ним ряд игроков. Как итог, «Локомотив» весной набрал больше всех очков и забил больше всех голов. В отстроенный механизм в качестве усиления пришли Илья Самошников и Владислав Сарвели. Первый точно укрепит фланг обороны, второй добавит разнообразия и вариативности атаке. Учитывая, что Сергей Пиняев прогрессирует на глазах, всё это вместе должно помочь «железнодорожникам» продолжать развиваться.

Фактор мотивированного Дзюбы

Про Артёма Дзюбу можно говорить разное, но чего у него не отнять, так это мотивации доказать, что кто-то не прав. Для форварда следующий сезон в этом смысле просто идеальный. Надо, с одной стороны, вновь побороться со «Спартаком», а теперь ещё и нужно доказать, что «Зенит» ошибся, отпустив его. Что может стать более наглядной демонстрацией неправоты, как чемпионство с «Локомотивом»?

В августе форварду исполнится 35 лет, так что предстоящий сезон, видимо, станет лебединой песней для нападающего. Уйти чемпионом, прервав гегемонию «Зенита» – ещё одна мотивация для Дзюбы. В прошлом сезоне у него в 11 матчах было 8 голов и 5 ассистов, так что его точно не стоит списывать со счетов.

Сбалансированный состав

Да и вообще у «Локомотива» отличный состав. Кроме Дзюбы, остался Дмитрий Баринов, да и остальные лидеры никуда не делись. Восстановился от травмы и готовится к полноценному сезону Лукас Фассон. В целом клубу не помешало бы усиление в центр обороны, но нет ощущения, что в этой зоне дыра.

Реклама

Уход Камано неприятен, но в целом в атаке у «Локомотива» выбор довольно серьёзный, так что замену ему найти можно. Вообще обойма «железнодорожников» по количеству и именам впечатляет. Конечно, травма Станислава Магкеева является минусом, но других потерь нет. Если до закрытия трансферного окна «Локомотив» усилит как раз центр обороны, то команда по меркам Премьер-лиги будет выглядеть как не имеющая слабых мест.

Роман Андреев