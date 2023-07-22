Кечинов: «От «Спартака» жду одного - победы»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от поединка между командой Гильермо Абаскаля и «Оренбургом» в рамках стартового тура чемпионата России.

«От «Спартака» жду одного - победы. Календарь сейчас хороший. Важно хорошо начать сезон, и это поможет в дальнейшем хорошо выступать на протяжении всего года», - передает слова Кечинова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок «Спартака» против «Оренбурга» состоится завтра, 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.