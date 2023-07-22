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Гранат: «Надеюсь, Личке дадут время, я в него верю» эксклюзив

22 Июля 2023 • 12:06 Комментировать
Динамо Москва
1:3
Краснодар
окончен

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Краснодара» (1:3) в матче первого тура РПЛ.

- Почему «Динамо» так крупно уступило «Краснодару», у вас есть ответ?

- У команды была разбалансированная игра. Динамовцы пытались атаковать, а в оборону плохо возвращались и плохо отбирали мяч. Им не хватило такого футболиста, как Черников в «Краснодаре».

- Все голы «Динамо» привезло, по сути, само себе после грубых ошибок. Почему так получилось?

- Не знаю, с чем это связано, потому что у каждого игрока есть мастерство и свой класс.

- После 61-й минуты и гола Смолова не было создано ни одного момента, хотя «Динамо» надо было отыгрываться. С чем это связано?

- Они все-таки отыграли один мяч, пытались найти в себе силы, но соперник грамотно оборонялся. Плюс замены, как мне показалось, совсем не усилили игру в атаке.

- Как отнеслись к тому, что с капитанской повязкой вышел Бальбуэна?

- Для меня это неоднозначное решение. Человек уезжает из команды, потом возвращается и становится капитаном. Я читал интервью Лички. Оказывается, Бальбуэна был в голосовании даже не первым и не вторым. Но это выбор тренера. Ребята его приняли.

- Приход Лички в «Динамо» был широко распиарен. Может, зря или вы верите в этого тренера?

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- Да нет. Я верю и в него и в команду.

- Почему?

- А вы вспомните даже прошлый сезон. Было болезненное поражение «Оренбурга» от «Зенита», но команда продолжала играть в свой футбол и закончила сезон на достойном месте. Верю, что и у «Динамо» так получился. Но сразу все хорошо быть не может. Человек тренировал команду от силы месяц, и за это время вряд ли ребята будут красиво играть и понимать его футбол. Нужно время. Надеюсь, Личке его дадут.

- Пишут, что в понедельник клуб может пополнить мексиканец Чавес. Это игрок центра поля. Судя по игре с «Краснодаром», усиление этой позиции необходимо?

- Да, конечно. Видно, что не хватает там человека. Не знаю, какой у него стиль. Если он опорник-разрушитель, это будет хорошее приобретение.

- У «Краснодара» более радужные перспективы в чемпионате, чем у «Динамо»?

- Да нет, я бы так не сказал. Одинаковые перспективы у команд, тем более, если у «Зенита» продолжится такая трансферная политика и дальше будут уходить лидеры, то другие клубы смогут побороться за чемпионство с питерцами.

Елена Григорьевская

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