Павлюченко предсказал чемпиона РПЛ - это не «Зенит»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между московским «Спартаком» и «Оренбургом» в рамках стартового тура Премьер-лиги.

«Перед началом чемпионата я себе сказал: «В этом сезоне «Зенит» не будет чемпионом». Им станет «Спартак». Поэтому у «Оренбурга» нет шансов. «Спартак» выиграет», - передает слова Романа издание «Спорт-Экспресс».

Поединок первого тура «Спартак» - «Оренбург» состоится сегодня, 23 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча пройдет на Liveresult.ru.