В «Динамо» высказались о будущем Лещука

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин высказался относительно будущего в команде голкипера Игоря Лещука.

«Уход Лещука? Игорь с нами. У нас нет планов на то, чтобы Лещук покинул команду», - передает слова руководителя издание Sport24.

Трудовое соглашение Лещука с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 600 тысяч евро.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги 27-летний вратарь провел шесть поединков, в которых пропустил 11 мячей. По итогам прошлого сезона «Динамо» финишировало на девятом месте в турнирной таблице.