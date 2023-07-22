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В «Динамо» высказались о будущем Лещука

22 Июля 2023 • 11:56 Комментировать

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин высказался относительно будущего в команде голкипера Игоря Лещука.

«Уход Лещука? Игорь с нами. У нас нет планов на то, чтобы Лещук покинул команду», - передает слова руководителя издание Sport24.

Трудовое соглашение Лещука с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 600 тысяч евро.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги 27-летний вратарь провел шесть поединков, в которых пропустил 11 мячей. По итогам прошлого сезона «Динамо» финишировало на девятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук Дмитрий Гафин
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