Ловчев: «Перед «Локомотивом» не случайно стоит задача финишировать в топ-3»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев имеет большие ожидания от выступлений «Локомотива» в сезоне-2023/24. Эксперт считает, что удачный отрезок в конце прошлой кампании должен окрылить футболистов «железнодорожников».

«Видно, что ребятам всё нравится: и тренер, и обстановка в команде, и взаимодействия. Не случайно перед «Локомотивом» поставлена задача быть в топ-3», – цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Евгений также отметил прогресс некоторых игроков «Локомотива» в прошлом сезоне. В частности Ловчев упомянул полузащитника Сергея Пиняева, который в 9 матчах РПЛ отметился 2 голами за «железнодорожников».